Josemi explica qué hacer si te sientan en una mesa con alguien que no soportas

Josemi Rodríguez-Sieiro explica en exclusiva para ondacero.es qué hacer cuando en una fiesta te sientan al lado de alguien a quien no soportas y comenta "si la mesa no me gusta ni me siento" y añade "procuro poner nerviosa a la persona que no le caigo bien". Además, cuenta qué hay que hacer si alguien bebe de más en una fiesta y qué ocurrió con una mujer que intentó darle un puñetazo.