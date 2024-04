LA VIDA DE JOSEMI

Josemi nos presenta a su perro Coco: "Ya tengo heredero"

Josemi Rodríguez-Sieiro cuenta en 'Más de uno' que ha llegado un nuevo miembro a la familia: Coco. Un bulldog francés, de casi nueve meses, albino y con ojos verdes. Al llegar a casa, se dedicó a cotillear todos los rincones y se portó perfectamente, sin romper nada ni subirse a ningún sitio. Además, no se sube al sofá hasta que Josemi no se lo ordena, no ladra y tampoco muerde cosas. Con todo, Josemi está encantado con el comportamiento de Coco.