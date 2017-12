José Ramón de la Morena: "El cielo podía esperar pero el Atleti no, y no hubo milagros"

COMENTARIO DE DE LA MORENA

El cielo podía esperar pero el Atleti no, y no hubo milagros…Porque es que se necesitaban dos…uno en Londres y otro en Roma. Era necesario juntar la multiplicación de los panes y los peces en Londres ante el Chelsea y que, a su vez, Moisés abriese las aguas del Mar Rojo con una sorpresa del modesto Qarabag en Roma. Demasiados milagros y demasiado grandes en tan poco tiempo. El problema de no cumplir los objetivos a su debido tiempo es que, a última hora, debes implorar ayuda divina para que haya milagros, y los milagros anoche solo los hizo Oblak en la portería del Atleti.