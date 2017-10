José Ramón de la Morena: "El Atlético - Barcelona es un partido de fútbol, no una manifestación política"

Me explicaba, que hoy viernes, ese mensaje, va a ser el mismo con el Presidente del Barça, y también mañana lo repetirán ante las cámaras que les esperarán antes del almuerzo de las directivas. Me dijo anoche Enrique Cerezo que es un partido de fútbol, no una manifestación política, y es cierto. Ocurre, casi por inercia, que tal y como se ha desarrollado la semana toda reunión de grupos parece que es para manifestarse porque existe una preocupación general, pero también existen las ganas de disfrutar la pasión de un partido de fútbol. Deberíamos comenzar a deslindar un poco los sentimientos patrióticos de los sentimentales o pasionales. Ya sé que en Madrid recuerdan las repetidas ocasiones en que se ha utilizado el Camp Nou y al Barça como escenario político. No hace falta recordar casos ni momentos, se trata de poner la luz larga para mirar hacia adelante y la corta para ver y disfrutar el momento. Y mañana es el primer partido del Barça en ese estadio tan nuevo como impresionante, enseñar una casa nueva a las visitas suele ser un acto de cortesía y de amistad. Y el Atleti no pretende ser más que un club, pero no menos cortés que ninguno, porque la cortesía da más lustre al que la da que al que la recibe, y porque en estos momentos en que la pregunta más habitual es ¿qué va a pasar? la respuesta la tenemos nosotros….lo que vayamos a hacer. Y de las actitudes y comportamientos masivos que hagamos, dependerá lo que vaya a pasar.