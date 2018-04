Esteban Urreiztieta: "Matas contará que Génova dio la orden de amañar el concurso público del Hospital de Son Espases"

EN MÁS DE UNO

El periodista Esteban Urreiztieta, jefe de Investigación del diario 'El Mundo', que publica la información sobre el pacto de Jaume Matas con el fiscal para no ingresar en prisión, asegura en Más de uno que Jaume Matas está dispuesto a contar que fue Génova quién le dio la orden de amañar el gran concurso público del Hospital de Son Espases. Además, señala que esta vez no se va a echar para atrás porque "se está jugando no volver a pisar el centro penitenciario" a expensas de lo que ocurra en el caso Urdangarin.