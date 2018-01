El calvario de una pareja LGTB de refugiados atrapados en Lesbos

Ahí fue cuando intentó suicidarse por primera vez... pero encontró consuelo en la Red, donde conoció a Osman, su actual pareja, que también vivía amenazado en Pakistán por su homosexualidad. Sin conocerse físicamente, decidieron huir hacia Europa para poder seguir con vida. Tras un periodo en Turquía, donde fue secuestrada por una mafia, pudo reunirse con Osman en el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos.

"Cuando llegué, entré en shock, mucha gente dormía en la calle, no podía creer que hubiera seres humanos viviendo en esas condiciones, al final, llegué a la entrada del campo, nos tocamos las manos y nos pusimos a llorar. no fui capaz de hablar en ese momento", cuenta Ovil a Cear. Pese a la felicidad, siguen discriminados. Tras otra agresión, Ovil tuvo otro intento de suicidio. Y aún así, ha decidido salir a la calle con ropa de mujer, y junto a su pareja. Quiere volar a España pero están atrapados en Lesbos. Al venir de Bangladesh, no puede participar en el proceso de reubicación y la solicitud de asilo de Osman en Grecia ha sido rechazada.