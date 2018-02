LA TRADICIÓN ES NUESTRA BANDERA CULTURAL PARA EL TURISMO

EDITORIAL | 07/01/2018

Buenas tardes Amigos de Gente Viajera. He leído el viernes una reflexión que me envió Jara Expósito, cuyo subtitulo decía lo siguiente: “Los Juguetes son una oportunidad para contribuir al desarrollo emocional del niño y estimular su inteligencia social”. Siendo su finalidad otra, me pareció que llegó oportuna en estas fechas que acabamos de vivir estos días las familias. Por ejemplo, con la festividad de los Reyes Magos ¿ o debería decir magas?, ¿O llamarlas no sólo por su género sino por su condición y aficiones?. Qué lástima pensé, qué manera de adoctrinar a los niños desde su más tierna infancia en todas las direcciones.