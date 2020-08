Valdano sobre Koeman: "Las mejores decisiones de Guardiola fueron los descartes, cuando llegó"

De la final de la Champions League dice que "fue un partido condicionado por los nervios", pero cree que "al final ganó el equipo al talento". A su juicio "aunque el Bayern tuvo más la pelota, el PSG tuvo muchas ocasiones en las botas de Mbappé y Neymar".

De Lewandovski comenta que "ha sido siempre una garantía de gol y a medida que se ha hecho mayor ha tenido más reguralaridad, a mi no es el delantero que más me guste pero hay que destacar los resultados". Comparado con Benzema dice que "no tendría ninguna duda en cuál elegir porque me encantan los jugadores como Benzema que participan mucho en el juego".

Sobre la llegada de Ronald Koeman al FC Barcelona asegura "que no tenía mucho dónde elegir y lo mejor de Koeman es que tiene un pasado en la historia del FC Barcelona que lo avala". En su opinión, "debe reajustar el equipo y apretar aún más los tornillos".

En su opinión sí que pegaría el tándem Luis Suárez-Simeone, aunque el "problema aquí es que volvemos a chocar con la edad".

