El Bayern de Múnich, hexacampeón de Europa

Un gol en el minuto 59 de Kingsley Coman de cabeza ha dado la gloria y La Liga de Campeones al Bayern en Lisboa. El conjunto muniqués ha derrotado a un PSG que ha empezado el partido con fuerza pero cuya defensa ha terminado descomponiéndose frente a la apisonadora alemana en la segunda parte, cuyas estadísticas han superado a la de los franceses.

La 'Champions' de la COVID-19 fue para el campeón alemán, que transitó por el torneo con un pleno de triunfos. Once victorias en once partidos, incluida la final, que elevan al conjunto de Hans Dieter Flick a recuperar el dominio en el fútbol del Viejo Continente. El Bayern aprovechó su ocasión. Y en el minuto 59 un centro de Joshua Kimmich, uno de los mejores del partido, fue rematado de cabeza por el francés Coman, que inició su andadura profesional precisamente en el París Saint Germain. El cuadro francés buscó el empate a la desesperada pero no tuvo acierto. Neymar y Kylian Mbappe no mantuvieron en el estadio Da Luz el nivel de noches anteriores. El Bayern Múnich, que disputó su undécima final en la competición, logró el título. El París Saint Germain, en su estreno como finalista, se quedó a las puertas.

Los muniqueses hacen pleno europeo con un promedio de casi cuatro goles por partido. El Bayern consigue además dos tripletes consecutivos.

SUPERCOPA

El Bayern Múnich será el rival del Sevilla en la Supercopa de Europa, que se jugará el próximo 24 de septiembre en Budapest. El conjunto hispalense se adjudicó por sexta vez en su historia la Liga Europa al derrotar en la final, en Colonia, al Inter Milán (3-2) y jugará por sexta vez el trofeo que enfrenta a los ganadores de las dos competiciones continentales. Ganó en la final de 2006 al Barcelona, por 3-0, y perdió las otras cuatro, en 2007 ante el Milan (3-1), en 2014 y en 2016 frente al Real Madrid (2-0 y 3-2) y en 2015 contra el propio Barça (5-4). El Bayern también cuenta con una Supercopa en sus vitrinas, la que logró en 2013 ante el Chelsea en la tanda de penaltis (5-4) tras acabar el encuentro con empate a dos. El conjunto bávaro perdió las Supercopas de 1975 ante el Dinamo Kiev, de 1976 frente al Anderlecht y de 2001 contra el Liverpool (3-2)

Escucha el gol de Coman narrado por Alfredo Martínez en Radioestadio: