El Sanedrín: ¿Merecía España ganar el oro olímpico?

La selección española masculina de fútbol no ha podido conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras caer este sábado en la final por 2-1 ante Brasil, en un partido decidido tras una prórroga.

Alberto Pereiro y Enrique Ortego analizan en El Transistor el partido de España contra Brasil.

"Si analizas el partido entero España ha sido peor. Nunca se puede decir que Brasil no es justo vencedor. Han tenido más oportunidades durante todo el partido", comenta Alberto Pereiro. Además, asegura que hoy físicamente han estado bien los jugadores.

Por su parte, Enrique Ortego indica que "la plata es un buen premio para un equipo que no ha jugado bien a lo largo de la competición". Igualmente, ha mencionado los jugadores que le han decepcionado: "No hay ninguno que haya hecho un campeonato cuajado. Me han decepcionado mucho Marco Asensio, Mikel Merino y Dani Olmo". "En la teoría era el mejor equipo del campeonato, pero hoy Brasil ha sido superior", ha añadido.

"España lo que tiene que hacer es pelear, sacar la furia roja. Tenemos a 10-12 tío que nos van a tener muchos años peleando", sostiene Pereiro.