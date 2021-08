Toni Freixa: "No me gusta que el Barça vaya de la mano del Real Madrid en todo"

El que fuera candidato a la presidencia del club de la ciudad condal, habló sobre los temas candentes en Can Barça. No opina que la salida de Messi se debiese a una novedad de última hora. “No creo que haya habido la aparición de una noticia inesperada para tomar una decisión. Laporta, llegó en marzo y en agosto ya conocía la situación. Sorpresas no ha habido. Todos los que estábamos en esas elecciones sabíamos a lo que nos exponíamos. El que tiene la preocupación de saberlo lo sabe”, sentenció.

En cuanto a la política de Laporta durante el periodo electoral, apuntó que: “Me llamó mucho la atención el hecho de que afirmaba con tanta rotundidad que Messi solo seguiría con él de presidente. Un presidente no tiene que ser amigos de los jugadores, tiene que mantener el carácter institucional de su cargo y poner un límite en determinado momento y decir que no”.

Sobre la delicada situación económica que atraviesa el Barça, apuntó a Bartomeu como uno de los causantes. “Tiene su culpa, la responsabilidad de la última junta directiva con una política deportiva errática, un director deportivo cada temporada, la política de fichajes, y la renovación a jugadores veteranos por más temporadas es una política muy equivocada. Después la pandemia trajo una caída de ingresos y si sumas todo eso, te da el resultado que tiene que el FC Barcelona ahora mismo”, explicó.

El ex directivo blaugrana difiere con la anterior política de renovación del club. “Parecía que la única fórmula de continuar en el éxito era mantener a algunos jugadores. Ningún jugador es imprescindible, ni siquiera Messi. Sabía que era muy difícil que Messi continuara, por la situación económica del club y sus propias pretensiones. Que conste que a todo el barcelonismo nos hubiera gustado que hubiese seguido”, puntualizó.

"No me gusta que el Barça vaya de la mano del Madrid en todo"

El ex candidato a la presidencia culé no entiende porque el Barça no ha aceptado el acuerdo con CVC, además de criticar su acercamiento al club blanco. “No me gusta ver al Barça de la mano del Madrid en todo. Tampoco me gusta verle mantenerse en la Superliga, un proyecto que no tienen ningún recorrido. El acuerdo con CVC es un buen acuerdo para un fútbol español. No me gusta esa idea elitista de Superliga de Madrid y Barça. No entiendo que el Barcelona haya rechazado el acuerdo de LaLiga con CVC”, expresó.

También dio su punto de vista sobre la posible llegada de Mbappé al Madrid. “Me parece un jugador muy atractivo de ver jugar. No me importaría que fichase por el Madrid, ese no debe ser el foco y preocupación del Barcelona”, relató. Además elogió, la postura del Barça en el caso Ilaix Moriba: “Es un jugador de la cantera y es lo que es gracias a que el club le ha dado esa oportunidad. Si no acepta lo mejor es que no continúe en el Barça, el club ha actuado muy bien.