Martín Presa: "Los Bukaneros no se han salido con la suya y no se van a salir con la suya"

El presidente del Rayo Vallecano comenta en El Transistor que "la justicia está para impartir justicia, no injusticia". Y opina que "ha habido un perjudicado y ese ha sido el Rayo Vallecano porque no hemos tenido nada que ver con aquello".

Respecto a las pancartas explica que "el Rayo no colabora en la introducción de ninguna pancarta ilegal". Y añade que "las introdujeron en trozos y plegadas y no podemos hacer frente a eso". Y deja claro en cuanto a los Bukaneros que "hasta ahora no se han salido con la suya y no se van a salir con la suya".

Además, Martín Presa se queja de que "las pancartas iban contra mi personas. Es de locos porque encima de que atentan contra uno y pide ayuda van y nos denuncian".

Presa asegura en El Transistor que "estamos trabajando desde hace muchos años para echar a los violentos del Rayo Vallecano". "Esa información la tiene la OCU y estamos trabajando para poner DNI a las caras que ya tenemos", afirma.