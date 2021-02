Luis Suárez: "Koeman me llamó y me dijo que no contaba conmigo. Fue duro por la forma en que se me despreció"

Luis Suárez ha analizado en El Transistor su nueva etapa en el Atlético de Madrid y todos los recuerdos de su etapa en el Barcelona. Tanto los buenos como los malos entre los que destaca especialmente su salida. También su buena relación con Messi y su lado personal más desconocido.

Su llegada y adaptación al Atlético de Madrid

Una vez que sabe que el Barcelona no cuenta con él, Luis Suárez fue el que primero quiso dejar por completo su salida antes de negociar con otros clubes. "Yo en las negociaciones con el Atletico lo primero que dije es que hasta que no me desvinculara del Barcelona no quería hacer nada" Tuvo muchas propuestas, no solo la Juventus como se habló en verano, "Se habló mucho de la Juventus per hubo muchos clubes interesados. El pasaporte italiano lo seguí avanzando porque era algo que llevaba un año avanzando"

El cambio en la forma de jugar respecto al Barcelona no le suponía ninguna preocupación: "No me preocupaba la forma de jugar del Atlético. He jugado en Uruguay en el Liverpool y sabía que si me adaptaba a la filosofía del entrenador me iba a adaptar bien". Dice que después de los últimos malos momentos en Barcelona fue un alivio llegar a Madrid dónde se sintió bien desde el primer momento. Se ha adaptado a la ciudad perfectamente y la está disfrutando. Además se muestra muy orgulloso de que su hijo Benja esté en las categorías inferiores del Atlético de Madrid.

Con Messi más que una amistad

Cómo empezó su gran amistad con Leo Messi. Llegaba un tímido Luis Suárez al vestuario del Barcelona y Messi le puso las cosas sencillas. "Llegué nuevo un día empecé a tomar mate con Messi. Empezamos a crear un feeling, nos juntamos con la familia. Nuestras mujeres empezaron a tener una gran relación y eso también ayudó a forjar nuestra gran relación".

Sobre el futuro de Messi no se moja, no sabe que pasará. Lo que si comenta es que no entiende cómo se ha filtrado el contrato de Messi. No le cabe en la cabeza como puede haber alguien "con tanta maldad como para hacer público eso"

"Hace dos años tuve una conversación con Messi. Decíamos que cada vez nos costaba más y que igual no íbamos a poder retirarnos cómo queríamos", reflexiona.

También se habló de que tanto él como Messi no recibieron bien a Antoine Griezmann cuando ficho por el Barcelona. Algo que desmiente categóricamente. De hecho revela que se vieron incluso fuera del campo. Añade, Luis Suárez que si tuviera que desmentir cada rumor que sale, los futbolistas se volverían totalmente locos.

La relación con Simeone

Después de Andrea Berta, el Cholo Simeone fue el que llamó a Luis Suárez para explicarle el papel que iba a tener en el Atlético de Madrid y que para él iba a ser un jugador muy importante: "Simeone es de esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador, lo hace. Por su mentalidad su positivismo. Me transmitió que confiaba en mis cualidades pese a que algunos decían que ya no estaba en mi mejor momento y es algo que se agradece". Destaca el carácter ganador del entrenador ya que nunca contempla otra cosa que no sea la victoria.

Su salida del Barcelona

Reconoce que los días de su salida del Barcelona fueron de los más complicados de su carrera "Fue duro por la forma en que se me despreció... pero quería que mis hijos vieran que me fuera del club a lo grande". Y se derrumbó cuando tuvo que comunicárselo a sus hijos: "Cuando llega el momento de avisar a mis hijos del cambio fue muy duro el cambio. Ellos son grandes y ya palpitaban que iba a haber un cambio".

Reconoce que fue el propio entrenador el que le dijo que no contaba con él, pero había un problema, Luis Suárez seguía teniendo contrato: "Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo. Yo acepté la decisión pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo". Además apunta que no llegó a hablar con el presidente Josep María Bartomeu.

Una decisión de la que no se arrepiente por las críticas que hubiera recibido en caso de quedarse: "Veo cómo está el Barcelona y me da cierta tranquilidad. Yo me podía haber quedado, decir que me paguen y aquí me quedo. Además confiaba en mis condiciones. Pero sabía que si me quedaba a la mínima que hubiera un mal momento conmigo se me iba a atacar. Necesitaba un cambio por orgullo"

Su momento más gracioso con Messi

Cuenta una anécdota que le pasó con la familia de Messi en vacaciones, de las más divertidas que recuerda. "Estábamos en unas vacaciones en islas al lado. Messi y Antonella vinieron a vernos. Íbamos en una canoa con los niños y estábamos nadando hacia la orilla arrastrando la canoa. Y le comento a Messi: "Imagina que nos pilla un paparazzi" y al día siguiente las fotos estaban en todos los sitios. Nos hizo mucha gracia".

Además, sobre los efectos que le dejó el Covid hace una broma: "Sí me dejó uno, el de marcar más goles". Además comenta que el jugador del Real Madrid, Toni Kroos es su vecino. "Alguna vez me lo he encontrado y obviamente que nos saludamos"

