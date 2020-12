Filtran la transcripción del examen de italiano de Luis Suárez

El examen del jugador del Atlético de Madrid, Luis Suárez, constó de tres partes con preguntas ya concertadas días antes y con una duración aproximada de 10 minutos. El delantero respondió tartamudeando en varias ocasiones y utilizando algunas expresiones erróneas. Los profesores, Lorenzo Rocca y Danilo Rini ayudaron a responder en algunas ocasiones en lo que, claramente, se trata de un ejercicio que fue una farsa. A continuación todas las preguntas que tuvo que responder Luis Suárez el pasado 17 de septiembre:

Primera parte del examen

Suárez: “Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incompren-sibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di10 anni. Io avevo in Barcelon... Barcellona, da 6 anni! Io sono calciatore, professioni-sta...”

“Yo me llamo Luis, he nacido en Salto, Uruguay. Cuando tenía 7 años... (incomprensible) de Uruguay. Me he casado mi mujer desde hace 10 años. Tengo 3 hijos, una niña de 10 años.... Yo tenía en Barcelona.... De 6 años. Soy futbolista profesional...”

Profesor Rini: “Algo hemos escuchado...”

“Algo hemos escuchado”.

Suárez: “A 15 anni cominciare a...”

“Con 15 años ‘empezar’ a...”

Rini: “ A giocare”.

“A jugar”.

Suarez: “A giocare! Calcio. Nazionale Uruguay, poi all’Ajax, Olanda, poi al Liverpool. Poi, poi al Liverpool.”

“¡A jugar! Fútbol. Selección Uruguay, después Ajax, Holanda, después el Liverpool. Después, después al Liverpool”.

Rocca: E nel tempo libero che cosa ti piace fare?“¿En el tiempo libre que te gusta hacer?

Suarez: Mi piace tanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla Play Sta-tion, con miei figli. Dopo piace molto (incomprensibile) in Uruguay fare bercue, con i miei amici! Con mia famiglia. Stare insieme.

“Me gusta mucho estar con la familia, en el tiempo libre juego a la Play Station con mis hijos. Después ‘gusta’ mucho... (incompresible) en Uruguay hacer ‘bercue’ con mis amigos. Con mi familia. Estar juntos”.

Segunda parte del examen

Profesor Rocca: “Allora, qui hai 4 immagini, ne può scegliere due, quelle che vuole. Se ce le può descrivere per favore.”

“Aquí tiene 4 imágenes, puede elegir dos, las que quiera. ¿Nos las puede describir por favor?”

Suarez: Questa! Ci sono due persone, una mamma e un bambino. Mamma aiuta aaa, poi aiuta...

“Esta. Hay dos personas: una madre y un niño. La mama ayuda a... después ayuda...”

Rocca: “A fare i compiti.”“A hacer los deberes”.

Suarez: A fare i compiti! Eeee, bambino, una pena sul quaderno a fare...la mamma in-dossa una maglietta rossa. Bambini indossano camicia celeste. La mamma porta gli occhiali.

“A hacer los deberes. Eeeee, el niño, un bolígrafo sobre el cuaderno a hacer... la madre lleva una camiseta roja. Los niños llevan camiseta celesta. La madre lleva gafas”.

Rocca: “Va bene, benissimo! Un’altra immagine.”“Está bien, ¡muy bien! Otra imagen”.

Suarez: Ci sono quattro persone. Papà, mamà e bambino e bambine, a fare cibo.

“Hay cuatro personas. Papa, mama e hijo e hija, hacer comida”.

Rocca: “Benissimo!”

“Muy bien”.

Suarez: “Il supermercato, la spesa.”

“El supermercado, la compra”

Rini: “La spesa, sì sì.”

“La compra, si, si”

Suarez: "A mangiare, il bambino porta cocummella.”

“A comer, el niño lleva ‘cocummella’ (no existe en italiano)”.

Rini: Cocomeri, ahahahha.

“Sandías...”

Suarez: “Sì, sì. Peperoni eee...”

“Si, si... pimientos...”

Rocca: “Frutta e verdura.”

“Fruta y verdura”.

Suarez: “Frutta e verdura! Poi carrello. Mocio...molto (incomprensibile) molto felice i bambini.”

“Fruta y verdura! Después carro. ‘Mocio’... muy (incompresible) muy feliz el niño”.

Tercera parte del examen

Rocca:” Senti, ormai è un po’ che vivi qui in Italia, qui a Perugia, siamo vicini di casa, come ti trovi, come stai qui a Perugia?”

“Oye, desde hace un poco que vives aquí en Italia, en Perugia, somos vecinos, ¿cómo te encuentras?¿Cómo estás aquí en Perugia?”

Suarez: “Bene, molto contento. Famiglia molto felice, bambino scuola, ma poco preoc-cupato.”

“Bien, muy contento. Familia muy feliz, niño escuela, pero poco preocupado”.

Rocca: “Preoccupato? Perché?”

“¿Preocupado?¿Por qué?”.

Suarez: “Porché non ho molto tempo qua a stare in famiglia, giocare alla Play Station, figli, fare una cosa con mia moglie. Torno, torno il pomeriggio, alle 3, sono un po’ pre-occupato.”

“Porque no tengo mucho tiempo aquí para estar en familia, jugar a la Play Station, hijos, hacer una cosa con mi mujer. Vuelvo, vuelvo la tarde, a las tres, estoy un poco preocupado”.

Rocca: “Hai troppi impegni, torni stanco dal lavoro. Eee, forse dovresti andare a vede-re qualche posto bello, con la tua famiglia, passare una gita...”

“Tienes demasiado trabajo, vuelves cansado del trabajo... quizá deberías ir a ver algún sitio guapo, con tu familia, hacer una excursión...”

Suarez: “Va bene, buona idea, io parlare con mia moglie e (incomprensibile).”

“Están bien, buena idea. Yo hablar con mi mujer y... (incompresible)”.

Rocca: “Sì, chiedere.”

“Si, preguntar”.

Suarez: “Chiedere a lui qualche...”.

“Preguntar a él algún...”.

Rocca: “Qualche posto?”

“¿Algún sitio?”

Suarez: “Sì.”

Rocca: “Allora, vicino Perugia, una città molto famosa, non troppo grande, Assisi. Assi-si famosa per San Francesco, per la cattedrale, potresti passare una bella giornata o domenica ad Assisi.”

“Cerca de Perugia, una ciudad muy famosa, no muy grande, es Assisi. Es famosa por San Francisco, la catedral, podrías pasar una bonita jornada o un domingo en Assisi”.

Suarez: “Buona idea, parlare con mia moglie e domenica facciamo!”

“Buena idea, hablar con mi mujer y domingo hacemos”.

Rocca: “Questa gita.”

“Esta excursión”.

Suarez: “Questa gita.”

Rocca: “Va bene, che dici può bastare?”

“Está bien, ¿dices que puede ser suficiente?”

Rini: Può bastare.“Es suficiente”.

Rocca: “In questi giorni, mmm.”

“Es estos días....”

Suarez: "Molta pressione, molta pressioni.”

“Mucha presión, mucha presión”.

Rocca: “Eh sì sì, immagino.”

Rini: “Già sei stato abbastanza fortunato, perché solo l’orale... se no sarebbe stato un po’ più difficile.”

“Has tenido mucha suerte, porque solo el examen oral... si no habría sido un poco másdifícil”.

Rocca: “Sì però credo che nei prossimi mesi lei segua delle lezioni di italiano, no? Do-vrà studiare italiano!”

“Si, pero creo que en los próximos meses va a tomar clases de italiano, ¿no? Deberá estudiar italiano."

Suarez: “Sì sì sì.”

Rocca: “Anche per capire meglio i compagni e vivere...”

“Para entender mejor a los compañeros y vivir...”

Suarez: “Anche per cercare lavoro. Allora in Barcellona il giocatore, il giocatore o cal-ciatore...”

“También para buscar trabajo. Entonces en Barcelona el jugador... el jugador o el futbolista...”

Rocca: “Sono uguali.”

“Es igual”.

Suarez: “Calciatore parlare italiano, della Juventus, Pjanic.”

“Jugador hablar italiano, della Juventus, Pjanic”.

Rocca e Rini: “Ah, Pjanic, Pjanic.”

Suarez: “Parlare italiano.”

“Hablar italiano”.