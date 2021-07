Luis de la Fuente: "No firmo la plata, vamos a por todo"

España ha conseguido su pase a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer 5-2 a Costa de Marfil. El tanto de Rafa Mir en el 92 ha salvado a la selección, que ha tenido la oportunidad de ir a la prórroga y ganar así el encuentro.

Hablamos en El Transistor con el líder de la selección olímpica de fútbol, Luis de la Fuente, que nos cuenta todo lo vivido en el partido de cuartos de final y las sensaciones de cara a la siguiente fase. Dice que se siente "feliz". "Más allá del resultado y por la forma en el que se ha conseguido, creo que hemos hecho un auténtico partidazo. Me ha gustado mucho y el equipo sigue fiel a su idea". "Ese déficit por el que hemos estado preocupados durante un tiempo hoy, sin quererlo, se han metido cinco goles", indica.

Rafa Mir marca el tanto que mantiene viva a España

En el minuto 92, Rafa Mir ha marcado el tanto del empate, que ha permitido que España pudiese ir a la prórroga. El técnico explica cómo ha vivido ese momento: "He pensado que aquí había cambiado algo. Cuando se produce esa situación del 2-1 en contra piensas que el fútbol es injusto. Cuando hemos conseguido el empate he dicho 'esto ha cambiado'. En ese momento me he tranquilizado y he visto que íbamos a ganar".

También ha opinado sobre Rafa Mir: "Es un futbolista reconocido, pero le queda mucho que caminar. Hoy era su día. Es el destino y las circunstancias. El cambio lo hemos ido demorando, pensando en la prórroga para meter un revulsivo. Al final hemos tenido que meterlo antes y nos ha salido bien".

En busca del oro

Luis de la Fuente declara que "no firma la plata" en los Juegos Olímpicos. "Yo no puedo firmar ya una plata, vamos a ir con todo. Aquí venimos a ganar. Vamos a ir hasta el límite, este equipo está capacitado y preparado para luchar por lo máximo", asegura. El entrenador sostiene que, si no se gana, "no será un fracaso".