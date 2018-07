Ferreras: "Intuyo que Del Bosque me ha situado en el entorno de Florentino y eso nos ha distanciado"

Durante la entrevista con De la Morena, explica que el tipo de periodismo que hago es "desde el punto de vista del centro izquierda" , ya que "soy una persona de izquierdas que mi punto de vista de entender la vida es de la izquierda y creo que el país va mejor siempre que gobierna la izquierda". Por ello, reconoce que "me dolió mucho lo que sucedió en Ferraz".

Del vestuario de galácticos que se encontró al llegar al Real Madrid dice que "lo que más me impactó es que ni son dioses ni se lo creían". Prueba de ello dice que está el gesto de Zinedine Zidane que renunció a un año de contrato en el Real Madrid, ya que se veía que no iba a estar al mejor nivel". Además, destaca también la relación personal que mantuvo con Raúl González Blanco, que por entonces era el capitán de la primera plantilla.

De su relación con el exseleccionador español, Vicente Del Bosque, comenta que "nunca me he enfrentado a él y en mi vida he tenido una discusión". Ferreras tiene la sensación de que lo que les separa a ambos en este momento es que "Vicente me ha situado en el bando de Florentino". Aunque pese a ello, el periodista dice que "le tengo muchísimo respeto por el Mundial que ha logrado y estoy dispuesto si es necesario a sentarme a tomar un café con él".

También habla de Jose Mourinho, que a su juicio fue "un gran entrenador que hizo mucho bien al Madrid" y recuerda que "no jugó una final de la Copa de Europa por culpa de un penalti que se fue a las nubes". Además, dice que "es tan buen entrenador que sería capaz de salvar al Granada porque ya demostró sus inmensas capacidades ganando una Champions con el Oporto y otra con el Inter, ambas contra todo pronóstico". Además, niega que fuese él una de las personas que recomendó su fichaje a Florentino Pérez.

Para Ferreras, Jorge Valdano es " de un nivel superior" y reconoce que le dolió mucho la salida del argentino de la Dirección General del Real Madrid en 2011. Aunque cree que "en ese mes de julio, Florentino tenía que elegir y se decantó por el bando del portugués".