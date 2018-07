Raúl: "No soy anti nada, ir a la inauguración del Barça era mi responsabilidad"

El exjugador y leyenda del madridismo, Raúl González Blanco , explica en El Transistor que acudió a la inauguración de la sede del FC Barcelona en Nueva York porque "era mi obligación por trabajar en la Liga", una decisión que no tiene ninguna duda de que "entenderá todo el madridismo".

Sobre la posibles críticas que ha recibido por acudir a la inauguración de una sede del Barça en Nueva York, el exdelantero señala que "tengo la conciencia tranquila porque hice lo que tenía que hacer". Además, recuerda que ya en su etapa como futbolista siempre se mostró como un jugador que "respetó a otros clubes".

En cuanto a sus preferencias para que ganen equipos, ahora que disfruta del fútbol como aficionado, Raúl comenta que "primero quiero que gane el Real Madrid y si no juega mi equipo, siempre quiero que ganen los españoles".

Durante la entrevista, Raúl González Blanco asegura que "el Madrid actual tiene mucha pegada" y confirma que tiene intención de "sacarse el carnet de entrenador, por lo que pueda pasar en el futuro". Aunque primero cree que "tendré que formarme, ya que no hace ni un año que abandone los terrenos de juego" y dice que si finalmente decide convertirse en técnico será "en cuestión de tiempo", entre otras cosas porque "ahora me estoy preparando en otro camino".

De la sanción de la FIFA al Real Madrid, comenta que "es un disparate" porque a su juicio "los chavales que tengan talento dónde mejor estarán es en equipos de la categoría del Real Madrid o Atlético". Por lo que aconseja a la FIFA revisar ese tipo de normas.

Preguntado por si es partidario de las rotaciones, el exfutbolista sostiene que "son buenas" y, en su opinión, "se pueden hacer en equipos grandes como el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona".

El excapitán blanco reconoce que quedarse fuera de la selección española en septiembre de 2007 fue "un momento bastante malo". De hecho, cuenta que le habría gustado mucho tanto a él como a su familia estar en la final de la Eurocopa del 2008 en Viena. Sin embargo, se alegra de que "esas ausencias en el combinado nacional me sirvieran para estar más cerca de los míos y vivir por ejemplo con mi hijo Jorge una final de La Roja desde la tele".

De su día a día en Nueva York comenta que "es más fácil la vida diaria, ya que allí soy una persona más anónima". Además, considera que "dejó el fútbol en un momento idóneo" y reconoce que tomó esa decisión por "no verme con las mismas fuerzas para seguir compitiendo todos los días en un equipo". Aunque, pese a su retirada, explica que "me sigo entrenando todos los días para intentar correr la maratón neoyorquina".

Sobre Raúl García, que este domingo ha sido muy criticado por una dura entrada a Joselu, la leyenda blanca dice que "por lo que me han dicho es muy buen chaval, aunque reconozco que no me enfrenté a él en muchas ocasiones".

En su intervención en El Transistor, con José Ramón de la Morena, Raúl confiesa su admiración por el ciclista Perico Delgado, un deportista que para el madridista "siempre ha sido uno de mis ídolos y en su época me quedaba siempre pegado a la tele viéndole".