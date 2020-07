Fernando Alonso: "Renault es una elección romántica, volver al lugar en el que logré tantas alegrías"

Asegura que "aquí estamos otra vez, listos para empezar". Reconoce que todo este tiempo "he echado de menos conducir y tener retos que me estaban atormentando como las 500 millas o el Dakar... todo este tiempo he conseguido esos retos y ahora lo que más me apetecía era volver a la Fórmula 1 con las nuevas reglas teniendo en 2021 primero año de rodaje y aprovechar las nuevas reglas en 2022".

Señala que "la Fórmula 1 la he visto como la dejé. Los problemas que tenía los sigue teniendo como el dominio de un mismo equipo y todo tan definido que se hace muy monótono, sabiendo siempre lo que va a pasar". Además, dice que "a la cuarta carrera de 2019, ya teníamos la llamada de un equipo y la verdad que con detalles así he sentido que no me he llegado a ir del todo". Eso sí, deja claro que "de no haber habido nuevas normas, no habría vuelto..."

De su vuelta a Renault dice que "es una elección romántica de gente con la que ya hemos hecho las cosas bien y tanto los sponsors, los equipos y los campeonatos tienen mucha incertidumbre". Sin embargo, dice que "Renault confirmó su presencia en la Fórmula 1 como apuesta de Marketing...".

Cuando se deja de ser el 'Fernando Alonso, campéon', comenta que "en general no he sentido muchos cambios ni me sentí desplazado u olvidado ni tampoco noté diferencias con la gente". Reconoce que sus ideas políticas y sociales "siguen siendo las mismas y al final sigues siendo tú". De todos modos, deja claro que "ni soy de derechas ni de izquierdas, soy completamente apolítico y en España no hemos tenido grandes líderes muchos años y puede que el único tío que me ha llegado un poco es Barack Obama".

En el amor dice que "también cambian las cosas en 38 años, donde ya pides estabilidad, tener un compañero de viaje en la vida...". Sobre la posibilidad de tener hijos, señala que "es algo que alguna vez se me ha pasado por la cabeza y la verdad que pronto llegarán y la verdad que creo que sí que me gustaría que fuera un piloto".

De cara al futuro, ve más factible "ganar las 500 millas de Indianápolis que ser campeón del mundo por la cantidad de cambios que hay en esta prueba siempre...".

