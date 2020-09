El combate de Unzué contra el ELA: "La bicicleta estática está siendo mi salvación"

En El Transistor , hablamos con el extécnico y exportero azulgrana, Juan Carlos Unzué , que explica a De la Morena la evolución de su enfermedad unas semanas después de anunciar que padece ELA. De cara al futuro, señala que "me gustaría seguir teniendo la libertad de saber qué hacer en cada momento".

Juan Carlos Unzué confiesa que en este duro proceso de combate contra el ELA, "la bicicleta estática está siendo mi salvación", ya que "me activa mucho el cuerpo y es importante también que me siento muy activo en ella".

Reconoce que "he notado muchísima solidaridad y muchísimo cariño entre toda la gente que me rodea, que de una forma u otra se ha puesto en contacto conmigo". No obstante, recuerda que "mi principal objetivo ahora es darle la máxima visibilidad a esta enfermedad para concienciar a toda la sociedad".

De todos modos, dice que "dada la amenaza del COVID, tampoco estoy socializando demasiado. Estoy tranquilo entre Barcelona y Pamplona".

Precisamente, uno de los cambios positivos que ha tenido en las últimas semanas es que "he vuelto a disfrutar viendo partidos de fútbol. Los analizo viéndolos como entrenador y eso es lo que tengo instaurado en mi celebro". También, otra buena noticia es que "en los últimos meses estoy durmiendo mejor que en los últimos años", entre otras razones porque "se ha reducido el estrés y ya no tengo calambres".

Por todo ello, concluye diciendo que "aunque estemos en un momento de dificultad, al final la vida merece la pena".

