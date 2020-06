José Ramón de la Morena: "Me asombró la serenidad y la entereza con la que Juan Carlos Unzué me explicó su enfermedad"

Me asombró anoche la serenidad y la entereza con la que Juan Carlos Unzué me explicó su enfermedad: la ELA. Una enfermedad degenerativa, que él comenzó a sentir con calambres hace 5 años después de sus recorridos en bici, aunque nunca sospechó que esos calambres pudieran deberse a esta enfermedad, hasta que después de muchas pruebas, llegó el diagnóstico definitivo, que a Juan Carlos Unzué no le ha derrumbado. Me dijo que se siente un privilegiado por lo que ha sido, lo que ha vivido y la seguridad de futuro con la que tiene a su familia, por eso se siente obligado a dedicarse a trabajar y ayudar a los que padecen esta enfermedad, y ese va a ser su trabajo y dedicación a partir de ahora. Admirable.

Al margen de esa comparecencia ayer de Juan Carlos Unzué, la tarde noche nos tuvo entretenidos con los dos últimos partidos de esa segunda jornada que finalizó ayer, y que deja más o menos las cosas como estaban: el Madrid tuvo que esforzarse y arriesgar más en la segunda parte para ganar al Valencia, que dejó muy buena imagen en la primera mitad, pero que se descosió en la segunda ante la presión del Madrid, que está liderando Sergio Ramos con un estado de forma asombroso. Casi tanto como la reaparición de Asensio después de casi un año, y marcar el segundo gol del Madrid, a los pocos segundos de salir…o la belleza del tercer gol de Benzema. Esa victoria ante el Valencia anoche en Madrid, le mantiene a dos puntos del Barça que juega esta noche en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, en otro partido apasionante porque el Sevilla lucha por mantener el tercer puesto que le de acceso a la Champions, y el Barça por mantener el liderato.