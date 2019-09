Eloy Arenas nos habla en su particular Transformativo de la decisión de la Junta de Castilla y León de prohibir el Toro de la Vega, de una ciudad de California que paga a los delincuentes para que no roben o del escándalo de Luis Pineda de Ausbanc, al que varias entidades pagaban para que no hablara mal de ellas en sus revistas.