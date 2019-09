La Terremoto de Alcorcón

Nacida en Madrid, aunque se crió en la provincia de Huelva. Pepa Charro, es una cantante y actriz cómica. Su notoriedad empezó con parodias de canciones de Kylie Minogue o Madonna. La hemos visto en películas 'Los amantes pasajeros' de Almodóvar, o Truman. En televisión ha participado en numerosas series ('Esposados', 'Aída', 'Con el culo al aire') y en programas ('Se enciende la noche', 'Me resbala', Tu cara me suena, etc..) Y la podemos ver en teatro en el papel principal de 'The Hole Cero'.