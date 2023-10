Terremoto de Alcorcón "Mi objetivo en cada concierto ha sido siempre sorprender"

Hace 18 años Madonna público su disco Confessions on a Dance Floor, que incluía la canción Hung Up. Esta canción fue un verdadero éxito con ese videoclip con Madonna haciendo ejercicio al más puro estilo Jane Fonda. Pero aquí en España esa canción fue diferente, tenía otro sabor. Porque nosotros no hacíamos deporte con Madona, sino con Loli.

18 años han pasado de Con Loli, la canción que nos hizo conocer a la Terremoto de Alcorcón, y ahora ella quiere celebrar esta mayoría de edad bailando y cantado con la propia Madona en el Palau Sant Jordi.