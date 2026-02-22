Sergio Herrera celebra la remontada de Osasuna (2-1): "Lo hemos peleado hasta el final"

La euforia de la victoria era evidente. Más allá de un partido de Liga, ha sido un partido contra el líder de la clasificación al que Osasuna le ha arrebatado tres puntos este sábado. "Lo hemos peleado hasta el final", reconoce el portero Sergio Herrera en Radioestadio.

Este ha sido un partido de esos que, según confiesa, dejan las pulsaciones tan altas que dificultan el descanso. "A mí se me hace la noche larga. No sé si el nivel de cafeína es alto, pero cuesta dormir", admitió el guardameta, quien suele combatir el insomnio post-partido viendo la repetición del encuentro o jugando a la 'Play'.

La victoria ante el Real Madrid es fruto del trabajo duro y Herrera lo sabe: "Hemos leído muy bien el partido, lo hemos peleado hasta el final y nos hemos visto recompensados, que a veces no pasa". Para el portero, este triunfo trasciende lo deportivo: "Es el mítico partido marcado en rojo en el calendario; la gente se va muy satisfecha del trabajo del equipo".

Osasuna atraviesa un estado de forma excepcional en este inicio de 2026, encadenando seis partidos sin conocer la derrota. Al ser preguntado por el secreto de este cambio de dinámica tras un final de año complicado, Herrera fue tajante sobre la importancia de la honestidad dentro del vestuario: "Hemos sabido reaccionar en los malos momentos. Al final, el hablar y poder decirse las cosas a la cara es una de las meritocracias de este equipo".

Preguntado por el nivel del Real Madrid tras el desgaste europeo, Herrera, aunque quizás no fue el mejor día de los blancos, "siempre es complicado y nos han puesto muchas dificultades". Una noche, en definitiva, para el recuerdo en Pamplona que confirma que este Osasuna va a una velocidad diferente.