El alcalde de Murcia, sobre la victoria de Alcaraz: "Nadie se imagina el inabarcable orgullo que sentimos"

Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano. El español, que ha tardado tres horas y cuatro minutos en superar a Djokovic, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

El Alcalde de Murcia, José Ballesta, nos cuenta entre lágrimas y muy emocionado que se siente muy orgulloso del triunfo del murciano. "Nadie se imagina la inmensa felicidad y el inabarcable orgullo que en este momento siente todo El Palmar y toda la ciudad de Murcia", afirma.

Nunca dudamos de Carlos

"Sabemos que está forjado en los valores de sacrificio, trabajo, constancia, determinación y el coraje de sacar adelante todos los objetivos que él se propuso. Y ganar este Grand Slam, finalmente lo ha conseguido" ha asegurado.

"Es una leyenda"

"Es una LEYENDA", ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional en su cuenta de X refiriéndose al tenista murciano, que, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.