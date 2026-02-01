En Radioestadio

El alcalde de Murcia, sobre la victoria de Alcaraz: "Nadie se imagina el inabarcable orgullo que sentimos"

Carlos Alcaraz ha ganado el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, nos habla de la victoria del murciano muy emocionado.

Carlos Alcaraz se convierte en leyenda al derrotar a Djokovic y conquistar su primer Open de Australia

El enfado de Alcaraz por el cierre del techo durante la final con Djokovic: "Es injusto"

ondacero.es

Madrid |

Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano. El español, que ha tardado tres horas y cuatro minutos en superar a Djokovic, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total.

El Alcalde de Murcia, José Ballesta, nos cuenta entre lágrimas y muy emocionado que se siente muy orgulloso del triunfo del murciano. "Nadie se imagina la inmensa felicidad y el inabarcable orgullo que en este momento siente todo El Palmar y toda la ciudad de Murcia", afirma.

Nunca dudamos de Carlos

"Sabemos que está forjado en los valores de sacrificio, trabajo, constancia, determinación y el coraje de sacar adelante todos los objetivos que él se propuso. Y ganar este Grand Slam, finalmente lo ha conseguido" ha asegurado.

"Es una leyenda"

"Es una LEYENDA", ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional en su cuenta de X refiriéndose al tenista murciano, que, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer