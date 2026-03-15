Pepe Martí, piloto de Fórmula E y pupilo de la agencia A14 de Fernando Alonso: "Para mi niño interior es increíble"

El piloto de Fórmula E, Pepe Martí, ha pasado por Radioestadio para hablar sobre el proceso de adaptación a su nueva categoría y cómo ha influido Fernando Alonso en su carrera. "Como fan del automovilismo, tener la oportunidad de verlo de cerca... Para mi niño interior es algo increíble", ha relatado el piloto catalán.

Fernando Alonso y Pepe Martí se conocieron hace muchos años porque el entrenador del joven en ese momento también fue entrenador del piloto asturiano. Actualmente forma de la empresa A14 Management, la agencia de gestión de pilotos fundada por Fernando Alonso y ha podido compartir con él semanas de aprendizaje en su campus.

Cómo son las carreras de Fórmula 1 esta temporada

Actualmente, el Mundial de Fórmula 1 ya ha comenzado y los resultados no están siendo buenos para Alonso, además Martí se ha mostrado muy sorprendido por que parece que no hay tantas diferencias como otros años entre unos coches y otros, motivo por el cual hay que estar "mucho más pendientes de la batería", ya que ahora hay más adelantamientos.

Ha desatacado el buen papel de Ferrari, porque entre la primera y la segunda carrera ha dado "un salto de calidad" y han logrado mantener el ritmo de Mercedes, que siguen dominando, pero no de manera tan exagerada como temporadas pasadas.

Sobre cómo se adaptan los pilotos a los cambios, Martí ha explicado que "hay diferentes sistemas" y que es "importante" conocer cosas tan "aparentemente básicas" como el volante o el simulador del coche. Esta adaptación se consigue una vez dadas las primeras vueltas y ya se han apreciado diferencias notables como que los coches están sufriendo en curvas de media velocidad.

Por qué pasó de la Fórmula Dos a la Fórmula E

Pepe Martí la temporada pasada competía en Fórmula 2, que se considera el paso previo a la Fórmula 1, y este año ha cambiado a la Fórmula E porque ha tenido que buscarse la vida. "Yo tenía un compañero de Red Bull al que estaba ganando y no había prospecto de Fórmula 1", ha lamentado.

Aun así querido dejar claro que la Fórmula E es un campeonato del Mundo FIA en el que corren marcas como Nissa, Cupra con un nivel "excelente y profesional", mientras que en la Fórmula 2, si no hay sponsors, es más insostenible.

La semana que viene corre en el Jarama y ha confesado tener "muchas ganas" y estar "muy contento" por estar en casa. Ya lleva cinco carreras en las que ha conseguido 17 puntos y, aunque tiene margen para soñar, ha confesado que prefiere "mantener los pies en el suelo" porque son carreras complicadas en las que la estrategia juega "un peso enorme" y hay que tomar las decisiones correctas en cada vuelta.