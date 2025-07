José Gollito Estredo, nueve veces campeón del mundo de surf: "Nunca pensé que iba a llegar tan lejos"

El nueve veces campeón del mundo de surf, José Gollito Estredo, ha hablado en Radioestadio sobre la 37ª edición del campeonato de surf que se está disputando en Fuerteventura. Participan 32 participantes, pero esta vez no hay ningún español. Ha calificado las condiciones de este año como "difíciles", pero ha asegurado que "no vamos a perder la esperanza".

Gollito se ha deshecho en alabanzas hacia Fuerteventura porque le encanta y la considera como su casa. "Fuerteventura tiene una de las mejores condiciones para la práctica del windsurf", ha asegurado.

Practica este deporte desde 14 años y ahora tiene 36. Reconoce que no le "queda mucho en la carrera", unos tres o cuatro años, pero está "disfrutando estos últimos años, pasándomela bien y conociendo competidores". Ha reconocido que "nunca pensé que iba a llegar tan lejos".

Preguntado por la dedicación y el entrenamiento, ha explicado que hay que entrenar muchas horas al día y es fundamental "entrenar con los mejores, conocer muchas playas, adaptarte a todas las condiciones posibles...". No sabe cuántas horas entrena, pero "siempre intenta pasar el mayor número de horas posible en el agua".

Aunque no quiere presionar a sus hijos para que sigan su camino, sí sería su sueño, pero "no quiero ponerle a hacer algo que ellos no quieran". Ahora es mundialmente conocido, por lo que su primer objetivo está conocido y ha echado la vista atrás, cuando con su primer sueldo le compró una casa a su madre.