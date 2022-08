Fernando Burgos: "Los clubes cada vez tienen menos intención de abrirnos puertas"

Han pasado nada más y nada menos que 29 meses desde que se realizó la última rueda de prensa presencial de LaLiga. Concretamente, el 7 de marzo de 2020, fue el Real Madrid el afortunado de vivir de manera presencial este evento en la víspera de su visita al campo del Betis.

En una entrevista con Edu García, Fernando Burgos ha confesado que, a pesar de que muchos opinan que sin rueda de prensa presencial se vive mejor, él prefiere "vivir peor y ver a los protagonistas cara a cara".

"Está bien que después de los clubes abran sus instalaciones. Sin embargo, ahora quiero que después de los partidos haya zona mixta, que por ahora no la tenemos. Nos tenemos que conformar con la rueda de prensa pospartido que ofrece el entrenador", ha continuado.

"Queremos mirar a los ojos al protagonista. Es lo lógico, si ha vuelto la normalidad vamos a darle la normalidad a todo", ha añadido Burgos en el programa de Onda Cero.

De la misma manera, Fernando ha denunciado que los clubes cada vez "tenían menos intención" de abrirles "las puertas".

Por ejemplo, Enrique Martínez, el seleccionador que tenemos nos echó del avión y se vio que tenía muchas ganas". No obstante, con su habitual tono positivo, ha afirmado que se conforma con estar en aquel sitio donde verdaderamente está a gusto.

"El Real Madrid tira de músculo"

Con respecto a la rueda de prensa que ha tenido lugar de cara al partido que enfrentará al Real Madrid y al Almería este 14 de agosto, Fernando Burgos ha afirmado que ha sido "muy ilustrativa", ya que Carlo Acelotti ha ofrecido bastante información sobre lo que podremos ver mañana.

¿Los jugadores que no acudirán a la cita? Rodrygo Goes, debido a una contractura en el hombro derecho, y Dani Carvajal, por el plan que está siguiendo para recuperarse perfectamente del esguince de tobillo que sufrió en la pretemporada. No obstante, esta circunstancia no fue suficiente para perderse la Supercopa.

En definitiva, el Real Madrid protagonizará una temporada con más rotaciones y con una plantilla sinónimo de fuerza, motivación y mucho espíritu de superación.