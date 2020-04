Alfredo Martínez: "Desde el 4 de enero el FC Barcelona lleva tres meses tremebundos"

Menudo año lleva el FC Barcelona. No se jugarán partidos, pero el FC Barcelona todo los días deja alguna noticia. Alfredo Martínez nos cuenta todas las novedades de lo que está pasando en el club en Radioestadio.

"Desde que el FC Barcelona perdió el partido contra el Atético de Madrid el 4 de enero, han sido tres meses tremebundos para el club", asegura Alfredo Martínez en Radioestadio.

"Periodísticamente es un no parar: hay noticia todos los días", nos cuenta el periodista. Tras la dimisión de Jordi Calsamiglia de la junta directiva, este declaró que se desvinculaba de las declaraciones del exvidepresidente del FC Barcelona Emili Rousaud. Rousaud ya ha contestado a Calsamiglia asegurando que el no pone en duda la honradez de la junta y no los vincula con la corrupción de las cuentas falsas en redes sociales.

La última noticia: María Teixidor, ex de la junta directiva, ha asegurado en un comunicado publicado en la red social Linkedin que se ella se desvinculó por "desgaste" y no por las acusaciones de corrupción que están generando el caos en el club.

Alfredo Martínez se aventura a decir que no habrá más dimisiones de la junta directiva del club...

