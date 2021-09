Tertulia: "Cuando Koke no está, el Atleti no juega a nada"

Este martes arranca la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, donde el Real Madrid recibe a la gran novedad de esta edición, el Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid viaja a Italia para enfrentarse al Milan en San Siro. ¿Cómo llegan los clubes madrileños?

Fernando Burgos habló de las posibles rotaciones que hará Ancelotti ante un rival asequible como el Sheriff: “Creo que va a jugar Lunin y Jovic. Imagínate el nivel de rotación que es”. Susana Guasch también apuesta por no cargar de minutos a los jugadores blancos que están siendo importantes esta temporada: “Yo no sacaba ni a Benzema ni a Vinicius”. Por su parte, Látigo Serrano añade que: “Este es un partido para que Modric no juegue”.

Por su parte, el Atleti afronta una prueba de fuego contra el Milán. Alejandro Mori tiene claro lo que tiene que hacer el conjunto rojiblanco: “El Atleti no tiene que arrugarse” y asegura que la buena noticia para el conjunto rojiblanco es la vuelta de Koke. "Cuando Koke no está, el equipo no juega a nada". Hugo Condés también avisó de la importancia del duelo. “El Atleti llega con muchas dudas y muy necesitado, después del Milán llega el Liverpool”.

La lista que dará Luis Enrique el jueves también fue tema de debate. Fernando Burgos sobre la ausencia de Nacho. “Un futbolista que lleva seis meses siendo titular en el Madrid, me parece que sigue siendo una injusticia supina que no le lleven”, apuntó. Susana Guasch apunta hacia Vigo: “Luis Enrique a Iago Aspas también le debe algo”. Sin embargo, Látigo Serrano cree que antes que al gallego, con las lesiones de Morata y Gerard Moreno, el técnico asturiano llevará a Rafa Mir.