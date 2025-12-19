Ramón Arroyo: "Todos tenemos una esclerosis múltiple, algo que nos limita, y un reto en la vida, un Ironman que hacer"

El 18 de diciembre es el día nacional de la esclerosis múltiple en nuestro país, un día para dar visibilidad a un enfermedad más común de lo que pensamos siendo la segunda discapacidad más habitual de jóvenes y adultos en España y que la sufre 1 de cada 1000 personas, afectando principalmente a mujeres.

Un ejemplo de la lucha contra esta enfermedad es el deportista vasco Ramón Arroyo, diagnosticado de esclerosis múltiple hace más de 20 años y que 9 años después de su diagnóstico, en 2013, terminó un Ironman: "Este año no lo he podido conseguir porque me dio una hipotermia en mitad de carrera pero así tengo una excusa para volverlo a intentar. La esclerosis tiene algunas limitaciones y una de ellas es el calor, intento evitar el calor o que me suba mucho la temperatura corporal porque provoca inflamación".

Ramón comenzó en el deporte como modo de combatir la evolución de la enfermedad y conseguir tener una vida activa: "Cuando me diagnosticaron la enfermedad consulté al doctor si podía hacer algo para frenar o estar más sano y se me ocurrió hacer deporte pero me dijo que con mi lesión no podría correr nunca más allá de 100 metros. Le creí, pero años después me puse zapatillas y conseguí hacer 200 metros, hasta que poco a poco fui aumentando kilómetros hasta completar carreras".

Su historia fue inspiradora hasta tal punto que llegó a la gran pantalla con la película '100 metros' de Dani Rovira: "Ese proyecto se hizo muy viral gracias a un documental y quisieron hacer una peli, cuando me quise dar cuenta me vi en la Gran Vía en el estreno de una película inspirada en mi vida".

"El 80% de las personas que sufrimos esclerosis no se nos nota. Con la recompensa que me quedo es por personas que en la calle me paren y me den las gracias por compartir mi historia. Todos tenemos una esclerosis múltiple, algo que nos limita, que nos da temor y un reto en la vida, un Ironman que hacer", manifiesta.