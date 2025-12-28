Rafael Louzán: "No se podría explicar que España no fuera sede de la final del Mundial 2030"

El 16 de diciembre de 2024, Rafael Louzán cogía las riendas de una Real Federación Española de Fútbol (RFEF) caótica tras lo sucedido en los últimos años con Luis Rubiales y Pedro Rocha. Con la credibilidad y la imagen dañada, Louzán llegaba para cambiar el panorama del organismo rector del fútbol español.

Un año después, durante la celebración de LaLiga Futures en Gran Canaria, el presidente ha valorado en los micrófonos de Radioestadio Noche su primer año al frente de la RFEF: "Es un año para sentirse contentos aunque habrá personas que verán que se podrían haber hecho otras cosas. Este es el camino. Era necesario tener tranquilidad".

"No ha sido un año con sobresaltos y fuera de lo normal. Creo que hemos llevado la hoja de ruta que estaba prevista, donde hubiera paz, armonía y trabajo cortinado con todos los actores del fútbol. Todos estamos sentados en la misma mesa", afirma.

Louzán emprende este segundo año de legislatura con grandes proyectos en el horizonte, el primero será la Finalissima entre Argentina y España el día 27 de marzo: "Tardamos un poco más de lo previsto en decidir porque no queríamos desplazarnos muy lejos, también por los intereses económicos que tenemos que defenderlos. Ha sido un muy buen acuerdo para la Federación Española de Fútbol".

El siguiente acontecimiento, aún por decidir fecha, es la final de la Copa del Rey que tiene prevista su celebración en el Estadio La Cartuja el 25 de abril, coincidiendo con la celebración de la Feria de Abril de Sevilla y el Gran Premio de Moto GP de Jerez: "Ahora el Real Betis juega ahí y son circunstancias que hay que sortear. Pero está claro que la fecha se va a cambiar y un adelanto sería lo más lógico".

Rafael Louzán se ha mostrado muy "ilusionado" con la celebración del Mundial 2026, en el que España llega como una de las grandes favoritas: "Creo que habrán dos partidos de la selección antes del Mundial, trabajaremos para que uno sea en España y otro ya en Estados Unidos".

Y aunque quedan más de 4 años, La Federación trabaja en la organización del 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos. Con aún muchas decisiones que tomar: "España tiene mucha ilusión puesta en ese gran evento y nunca ha fallado en organizar grandes eventos. Hay que ver cuales son las sedes finales que en España están previstas 11".

"No sería explicable que España no fuera la organizadora de esa final. En ese sentido estamos tranquilos. Las tres sedes que aparecen ahora mismo es el Santiago Bernabéu, Camp Nou y el estadio de Casablanca y España tiene el 55% de la organización de ese Mundial, sería lo normal", confía.

El presidente ha querido finalizar mandando un mensaje de confianza y tranquilidad para el colectivo arbitral, un sector muy criticado en los últimos tiempos: "Tienen una difícil labor, hay que entender que el árbitro es un deportista, un ser humano que se puede equivocar al igual que lo hace un jugador. Tenemos un buen nivel en el arbitraje español".