Rafael Louzán: "España es la mejor selección del mundo y está preparada para cualquier desafío"

Empieza la cuenta atrás para el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. A menos de un año, este viernes día 5 de diciembre será una fecha clave en la que se esclarecerá el camino que seguirán todas la selecciones participantes en el sorteo celebrado en Washington con la novedad de que será la primera vez que participen 48 países.

Este evento mundial contará con la presencia de grandes personalidades como la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta allí ha viajado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de un día tan marcado: "Para ser campeones del mundo hay que jugar con todos y la selección está preparada para cualquier desafío y muy ilusionada además".

España estará en el bombo 1 y aunque este viernes se conocerán los emparejamientos, tocará esperar al sábado para saber las sedes de los partidos. Entre otras novedades está que las mejores selecciones como España y Argentina, irán en distinto cuadro, al igual pasará con Francia e Inglaterra, tercera y cuarta clasificada del ranking FIFA.

"España ahora mismo es número 1 en el ranking FIFA, estoy aquí sabiendo que es la mejor selección del mundo y vamos a estar preparados para todo. Me gustaría que España jugara en Miami porque es una zona muy española pero también, como no, en México que es un gran país con miles de españoles", afirma.