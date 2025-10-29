¡El Ourense se carga al Real Oviedo en Copa!: "Afrontábamos el partido con mucha ilusión"

Empieza una nueva edición de la Copa del Rey y en la primera ronda el Ourense, actual colista de la Primera RFEF, da la campanada al eliminar al primer Primera, el Real Oviedo. Tras mandar el partido a la prórroga en el minuto 94, finalmente el Ourense se impuso 4-2 y seguirá soñando en la Copa del Rey.

El entrenador del equipo, Dani Llácer, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todo lo vivido en una noche para la historia: "Afrontamos el partido con muchísima ilusión y ahora mismo estamos contentísimos. Te enfrentas a un todo Real Oviedo, un histórico de Primera División. Para que pase esto tienes que hacer un partido excelente y que ellos no tengan el mejor partido. Hemos tenido ocasiones para por lo menos empatar antes, ha sido un gran partido de mis futbolistas".

Un equipo que ha dado la sorpresa incluso a su afición, ya que aún no ha ganado ningún partido de liga: "Estamos inmersos en tres competiciones, somos el equipo con más partidos disputados ahora mismo que son 18. Hemos hecho partidos de todo pero nos han faltado detalles en liga. Yo creo que esto puede ser un hecho que pueda cambiar esa dinámica".