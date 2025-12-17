¡Noe Carrillo lleva al Depor a octavos de Copa!: "Es el día más bonito de mi vida en el fútbol"

El RC Deportivo ha eliminado al RCD Mallorca de la Copa y avanza a octavos de final, dando la sorpresa de la jornada hasta el momento. El tanto ha sido obra del canterano y debutante en el día de hoy, Noe Carrillo, que ha firmado el partido de su vida para que el Dépor siga soñando.

En el minuto 85 Noe desataba la locura en Riazor con un cabezazo, un tanto que ha celebrado en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy muy feliz por el gol y por la clasificación. Vengo de una lesión de rotura de isquios de la que tuve que ser operado y ahora volvieron a confiar en mí".

"Es un sueño desde niño poder debutar con el primer equipo. Tenía a mi gente viéndome y estoy muy feliz. Quiero darle las gracias al entrenador y al equipo por confiar en mí. Espero que este partido nos de ánimo para los siguientes que vienen", asegura. "Si tengo que elegir preferiría subir a Primera que ganar la Copa, sin duda. Es el día más bonito de mi vida en el fútbol", concluye.