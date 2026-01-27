Martín Presa: "Tendremos que irnos lejos de Puente de Vallecas para construir el estadio"

El Rayo Vallecano sigue sin tener claro el futuro del campo de Vallecas, lo que si saben es que es necesario un cambio debido a las malas condiciones del estadio y del terreno de juego. Esta situación ha abierto un debate en la afición vallecana, ¿nuevo estadio en otra ubicación o remodelación íntegra del actual?

El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para aclarar la postura de la directiva del club: "La medicina que necesita el Rayo para seguir viviendo es un estadio de otra forma y es lo que vamos a intentar. El estadio no puede generar ingresos comerciales, por lo tanto es una condena".

La Comunidad de Madrid, propietaria del estadio, muestra a través de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, su disconformidad con el cambio de ubicación y asegura que el campo se queda donde está: "Bajo el máximo respeto, la Comunidad de Madrid puede hacer lo que crean conveniente pero el Rayo tiene una necesidad vital de tener otro estadio con otras condiciones. El estadio podrá estar pero el primer equipo del Rayo Vallecano si juega en ese estadio será su condena".

"En este estadio actual es imposible generar un estadio de la capacidad que necesita y de los accesos necesarios. Lo único que he expresado es las necesidad del Rayo, nos tendremos que ir a un sitio en el que podamos vivir. Cerca del puente de Vallecas es imposible hacer un nuevo estadio, tendremos que irnos lejos de Puente de Vallecas", asegura.

Presa ha valorado los problemas de mantenimiento que están afectado también al estado del césped, algo que han denunciado los jugadores de la primera plantilla: "El estadio del Rayo se limpia todos los días, en limpieza no se escatima. En el césped ha habido un fallo y ya se ha llamado a la empresa que lo mantiene".