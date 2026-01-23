Xavi Vilajoana, candidato a la presidencia del Barça: "Ya no se le pueden reír más las gracias a Laporta, hay que decirle basta"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciado este jueves la convocatoria de elecciones a la presidencia del club para el próximo domingo 15 de marzo, una fecha que ha sido acordada en la reunión de la Junta Directiva. El presidente que ya gobernó la entidad entre los años 2003 y 2010 y lo hace ahora desde el 2021, buscará seguir al frente del club catalán.

En la oposición se presentarán Víctor Font, líder del grupo 'Nosaltres', que en las elecciones del año 2021 consiguió casi un 30% de apoyos, el financiero Marc Ciria y el exdirectivo Xavier Vilajoana, que no superó el corte mínimo de firmas en los últimos comicios. Sigue a la espera el anuncio de la candidatura de Joan Camprubí, líder del grupo de socios 'Som un Clam'.

Xavier Vilajoana se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche donde ha presentado su candidatura y sus objetivos al frente del club azulgrana: "La fecha es oportunista, si no quiere que afecte a la competición es una jornada que cae en mitad de unos posibles octavos de final de Champions. Además, espero que pidan que el partido de liga se juegue el domingo porque no puede coincidir el día de elecciones con un partido. No me extrañaría porque no es la primera vez que Laporta incumple lo que promete".

"Obviamente el resultado deportivo influye pero el socio del Barça es mucho más inteligente de eso. Es un equilibrio muy débil, hay mucho partido. Yo no salgo a jugar un partido si no tengo posibilidades de ganarlo. Estamos muy preparados toda la gente de mi equipo. No voy a tener problemas con las firmas, llevo muchos veces trabajando y hablando con el socio", explica.

"La base de cualquier proyecto es escuchar a tu gente y ahora la gente está muy desconectada, a los socios les gusta participar y que no se les esconda nada. Tiene que acabarse el hecho de que al socio solo se le reclame cuando se necesite su aprobación", asegura.

Xavi ha valorado la situación económica del club bajo la presidencia de Joan Laporta: "La situación económica del Barça es muy grave. Ha hipotecado al club para los próximos años. La gestión económica es demencial. El Barça tiene unas pérdidas de 280 millones en los últimos 4 años habiendo vendido activos que ya estaban por valor de 900 millones, sino se hubieran acumulado unas pérdidas de 1000 millones".

"Ya no se le pueden reír más las gracias a Laporta, hay que decirle basta", afianza. "Tengo mucho conocimiento del club y tengo ganas de servir al club no a mí mismo, que esto es lo más diferencial. Saber y querer rodearte de profesionales para no hacer y deshacer depende de como me levante que es lo que ha hecho Joan", señala.

Xavi Vilajoana apuesta por la cantera como la base de la plantilla del Barça y no como un recurso, ya que fue responsable de las categorías inferiores y reclutó a Lamine Yamal: "Cuando al Barça le ha ido mal le ha sacado las castañas del fuego La Masia, pero debería de ser a la inversa, primero mirar en casa y después fuera. Este es uno de los pilares de mi proyecto".