Gabriel Costa llega al CD Lugo después de llevarlo a Europa League en el FIFA: "Lo elegí porque me gustaron los colores"

Gabriel Costa se ha convertido en uno de los refuerzos del CD Lugo en este mercado de fichajes de invierno. El joven central portugués ha pasado este viernes por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar su llegada a la ciudad gallega, que le ha acogido a la perfección a pesar de no haber aún ni debutado.

Costa tiene, además, una curiosa historia con el club, ya que era con el que jugaba de niño al FIFA. "Cuando era niño me encantaban los desafíos. Siempre cogía los equipos de Segunda División española o Cuarta División Inglesa y los subía, iba a Champions... Lo que lo hacen los niños en el Modo Carrera", reconoce entre risas.

El central explica que eligió al Lugo porque le gustaron los colores y así empezó una partida en la que consiguió llevar al equipo a la Europa League y fichar a jugadores como Kevin Gameiro.

De familia de futbolistas, su madre jugó de delantera y su padre es Ricardo Costa (ex de Valencia y Granada), el nuevo defensa del Lugo lleva el fútbol en la sangre. "De mi padre aprendí un poco de todo, siempre fue mi ídolo (…) El juego aéreo, su agresividad y su liderazgo fueron los aspectos que siempre me encantaron de su juego", explica.