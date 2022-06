Llegan multas a madridistas de la final de París: "Macrón convenció a Mbappé pero a mí no me va a convencer de pagar"

David relata en Radioestadio noche el surrealista motivo de su multa: "Participación en una manifestación en la vía pública. Estuvimos seis personas en los Campos Elíseos. En el Arco del Triunfo había un cordón policial y nos pidieron la documentación. Nos dijeron que era un control rutinario".

"En el acceso había aglomeración y entramos tres horas antes del partido. En el primer cordón había vallas mal colocadas, no funcionaba la aplicación de la UEFA, un desastre", lamenta.

Tiene claro que no va a pagar y espera que el Real Madrid pueda interceder por ellos: "Vamos a esperar y a ver si nos da una solución. El Real Madrid a ver si puede hacer algo. Macron convenció a Mbappé pero a mí no me va a convencer de pagar".