La emoción de Lucas al proclamarse campeón del mundo con el Real Betis: "Sabía que el balón iba dentro"

El Real Betis se ha proclamado campeón de la primera edición del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures, torneo disputado en el Estadio Municipal Los Arcos de la localidad madrileña de Brunete con 20 equipos de todo el mundo, después de imponerse en la final al CR Flamengo brasileño (3-1).

En Radioestadio Noche hemos hablado con uno de sus protagonistas, Lucas Bermúdez, autor del tercer gol. "Es algo muy bonito para mí, para el equipo. Estamos muy orgullosos todo el equipo, de lo bien que hemos trabajado, el esfuerzo que hemos hecho y de que cada día trabajamos diariamente para conseguir grandes objetivos como este", ha dicho.

Es algo muy bonito para mí

El torneo le sorprendió por el nivel y la organización, pero también por el ambiente. Nunca antes había jugado ante tanta gente. "Lo máximo que habré jugado sería con no más de mil personas", reconoce, todavía impactado por una final con cerca de 5.000 espectadores. Aunque eso sí, insiste en que le ha gustado mucho.

Más allá del césped, con un gol lanzado "con todo el corazón" y con la seguridad de que "el balón iba dentro", el torneo también ha sido convivencia. Tanto que Lucas hizo amigos, incluso de equipos rivales. "A mí me gusta hablar", admite entre risas, mostrando una naturalidad que también traslada al campo.

Estamos muy orgullosos

Su padre, con quien también hemos hablado, no puede estar más orgulloso de que Lucas sea campeón del mundo: "Que esta experiencia le sirva para el futuro y que cada vez sean mejores personas y mejores jugadores".