Laura Fuertes, en Radioestadio Noche: "Para mi es un orgullo ser la referente de muchas niñas que empiezan a boxear"

Laura Fuertes continúa haciendo historia en el boxeo español. La asturiana ha conquistado en Sofía una medalla de plata en el Campeonato de Europa, un nuevo hito en una trayectoria marcada por las primeras veces: fue la primera boxeadora española en conseguir una medalla en un Mundial y también la primera en representar a España en unos Juegos Olímpicos. Ahora, tras su éxito continental, ya tiene en mente el siguiente gran objetivo: Los Ángeles 2028. Así lo ha contado en una entrevista con Álvaro Martínez en Radioestadio Noche de Onda Cero.

Fuertes cayó en la final ante la turca Hatice Akbas, subcampeona olímpica y campeona del mundo. La española reconoce que la plata tiene un "sabor agridulce" porque estuvo a un paso del oro, aunque asegura que afrontó el combate sin miedo y convencida de sus posibilidades.

"Yo salí muy convencida y salí con ganas de llevarme el oro", explica la boxeadora, que comenzó encontrándose cómoda en el primer asalto. Sin embargo, Akbas cambió su estrategia en el segundo y consiguió leer el combate de otra manera. Fuertes trató de reaccionar en el tercer asalto, aunque finalmente la victoria fue para la turca.

Laura Fuertes durante la final del Campeonato Europeo de Boxeo ante la turca Hatice Akbas. | Getty Images

Una lesión que le hizo recuperar el disfrute por el boxeo

El camino hasta esta medalla no ha sido sencillo. Fuertes comenzó la temporada después de sufrir una lesión en el dedo meñique de la mano derecha, un contratiempo que, según reconoce, le afectó especialmente a nivel psicológico.

"Me costó bastante volver a disfrutar, volver a entrar en el ring, volver a disfrutar tanto de entrenamientos como de competición", explica. Para recuperar la confianza, trabajó con el psicólogo, los entrenadores, el fisioterapeuta, sus compañeros, sus amistades y su familia. Poco a poco, asegura, volvió a "encontrar" su boxeo y a sentirse cómoda sobre el ring.

También destaca la importancia de su equipo durante los combates. Esteban, Rafa y Jorge son sus hombres de confianza en la esquina y, según explica, conocen cada detalle de sus rutinas. "Me fío ciegamente de ellos y de lo que me digan", asegura sobre esos minutos entre asaltos.

Los Ángeles 2028, el próximo gran objetivo

Después de haber participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, a Fuertes solo le falta una medalla olímpica para completar su colección de grandes logros. "Obviamente, me queda por romper medalla en Juegos Olímpicos", afirma.

La asturiana ya tiene la vista puesta en Los Ángeles 2028. El proceso de clasificación comenzará en 2027 y contará, según explica, con dos torneos clasificatorios mundiales y uno continental. "Vamos a luchar por estar ahí en los Juegos de Los Ángeles y poder conseguir otro sueño", señala.

Fuertes recuerda su experiencia en París como algo "increíble", especialmente por compartir Villa Olímpica y comedor con deportistas a los que hasta entonces solo había visto por televisión. Aunque reconoce que su competición no salió como esperaba, reivindica la dificultad que supone simplemente clasificarse para unos Juegos Olímpicos.

Y si hay algo que no parece haber cambiado pese a los golpes, las victorias y las derrotas, es su manera de disfrutar del boxeo. "Yo disfruto haciendo lo que hago, me lo paso bien", explica. Para ella, subirse al ring es una experiencia que disfruta tanto cuando gana como cuando pierde.

"Cuando subo al ring soy una persona totalmente diferente a la que soy en mi vida cotidiana", reconoce. Una filosofía que resume con una frase: "Creo que todo pasa por algo, tanto las victorias como las derrotas".