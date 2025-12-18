Jesús Vallejo, tras eliminar al Celta: "Me he besado el escudo del Alba en agradecimiento a su gente"

El Celta cae en dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante un Albacete que ha remado para llegar a octavos con un gol de Jesús Vallejo en el 93 que llevó el partido a la prórroga y que al final todo se tuvo que decidir en una tanda de penaltis en la que no anotó ninguno de los lanzamientos.

Jesús Vallejo ha sido el gran nombre de este encuentro en una temporada que ha recuperado sensaciones con su llegada al Albacete: "Estamos muy contentos del partido que hemos hecho. Me encuentro super bien aquí en Albacete, estoy disfrutado mucho del día a día del fútbol. Hoy ha sido un día muy importante para reencontrarnos con la afición, de vernos a todos felices y esto espero que nos de un plus para competir en liga".

Jesús ha sido el artífice del gol que llevaba el encuentro a la prórroga pero también del tanto que firmaba el pase a siguiente ronda y es que no marcaba desde la temporada 18/19: "Ha sido un momento muy feliz, me he besado el escudo del Alba porque desde el minuto 0 en el que llegué la gente no se ha podido portar mejor. Ha sido una muestra de agradecimiento. Sin duda necesitaba una temporada así, disfrutar de esto y levantarme cada mañana con la ilusión de entrenar y competir".