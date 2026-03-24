Javi Navarro:" Ver así al Sevilla es triste pero son ciclos, espero que vuelva a su sitio"

El Sevilla está en una situación crítica, solo tres puntos por encima del descenso a falta de 9 jornadas para dar término a la competición, y este lunes ha anunciado la destitución de Matías Almeyda tras 32 partidos al frente del equipo y quien llegara para salvar al Sevilla de una mala situación en la que lleva inmerso varias temporadas.

Para valorar este momento que está viviendo la entidad, en cuanto a gestión y fútbol, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche una de las leyendas del club hispalense y excapitán, Javi Navarro: "Verlo ahora en esta situación te da tristeza, pero quienes hemos estado dentro del fútbol sabemos que son ciclos".

"Cuando llegué en 2002 el equipo acababa de ascender y después ganamos copas y después volvió a caer y después volvió a ganar. Hay equipos que son sube y baja y espero que ahora vuelva a su sitio y se vuelva a encontrar con el buen camino. Cuando entro en Sevilla el equipo va ascendiendo y va cada año mejor, no he vivido momentos malos pero ciudades como Sevilla con esa afición tan potente, se vive muy bien cuando las cosas van bien pero no se vive tan bien cuando las cosas van mal", explica.

El jugador valenciano militó durante 8 años en el club blanquirrojo, siendo el capitán de la primera hornada de títulos del siglo XXI en un periodo en el que conquistó dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2007) y una Copa del Rey (2007): "Tiene que haber varios jugadores que tiren del carro y esos jugadores no se compran, esos jugadores se hacen".

"Creo que lo que le pasa al Sevilla es un cúmulo de muchas circunstancia que hacen una bola que es muy difícil de parar y que seguro que Almeyda quería hacerlo. Es un club que tiene que estar arriba y la afición se lo merece. Al futbolista le afecta todo, a veces te aferras a decir que el problema es la directiva pero todo afecta", concluye.