Desirée Vila presenta en Radioestadio Noche 'Ganas de vivir': "Tenían que amputarme la pierna para salvarme la vida"

'Ganas de Vivir' es el nombre del nuevo documental dirigido por El Langui, en el que cuenta la historia de la atleta paralímpica Desirée Vila, quien tras perder una pierna en plena adolescencia a causa de una negligencia médica supo transformar esa ruptura vital en un motor de superación. La película profundiza en su camino hacia la aceptación positiva de su destino, el perdón y la construcción de una nueva identidad.

Este jueves en los micrófonos de Radioestadio Noche ha contado esta historia su protagonista, Desirée Vila, tras presentar el documental en el Festival de Málaga y en Madrid este miércoles: "Desde el primer momento en el que vi mi pierna me di cuenta que igual el alto rendimiento lo tenía que dejar a un lado pero no me imaginaba que llegarían a amputarme la pierna. Mi padres entraron a la habitación y me comunicaron que tenían que amputarme la pierna para salvarme la vida".

Un documental que ha contado con la participación de grandes personalidades como Dani Rovira o Vicente del Bosque: "Un montón de personajes públicos referentes que con humildad quisieron formar parte de este proyecto porque al final es mi historia pero cuenta la de mucha gente. Fue algo muy nuevo para mi también el escuchar el testimonio de mi familia de como habían vivido ello lo sucedido".

"Hablamos del perdón porque hasta el juicio con el Hospital me di cuenta de que nunca me pedirían perdón y aprendí que tenía que perdonar sin que me pidieran perdón. Para ellos, ellos no tienen la culpa. Yo pasé por una etapa depresiva, no quería salir a la calle porque me daba vergüenza que la gente me viera con la prótesis", cuenta.

Desirée se ha mostrado muy agradecida con El Langui, con quien ha conseguido sacar su parte más emocional: "Para El Langui era su primer proyecto como director y que le pillaba de cerca por el tema porque él tiene también una discapacidad y eso ha hecho que conectáramos mucho más y que salieran cosas más profundas. Es un documental que a cualquier persona le puede servir y puede cambiar los prejuicios que todavía hay con la discapacidad".

Desirée sufrió este accidente cuando entrenaba gimnasia acrobática con 16 años y desde entonces ha probado muchos deportes hasta llegar al atletismo en el que ha conseguido el diploma olímpico en los Juegos de Tokio: "Yo sobre todo soy deportista, ahora estoy haciendo cosas que nunca me hubiese imaginado pero a mi lo que me mola es ir a entrenar y preparar los grandes objetivos que tengo próximamente que son Los Ángeles 2028".

"Hay un tema que hablamos en el documental para reivindicar y es que un niño con una discapacidad en España si sus padres no tienen 20.000€ para pagar una prótesis, no pueden correr", concluye.