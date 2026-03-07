'El gol de mi vida': el libro en el que más de un centenar de históricos futbolistas dibujan sus goles

¿Se imaginan un libro que recoja los dibujos de los goles de más de un centenar de los mejores futbolistas de la historia? Esa fue la idea que se le ocurrió al periodista chileno Javier Cáceres para ponerse a trabajar en El gol de mi vida, un libro fruto de un trabajo de más de 20 años.

Cuenta que la idea se le ocurrió a raíz de una conversación con el histórico futbolista chileno Leonel Sánchez en la que le contaba un gol que le marcó a Lev Yashin en el Mundial de 1962. Al no lograr entenderlo le pidió que se lo dibujara, y así fue como nació El gol de mi vida.

A lo largo de su carrera como periodista, Cáceres ha podido coincidir con numerosos futbolistas, especialmente en los seis Mundiales que ha cubierto. "Es muy interesante hablar con viejas glorias de la Copa del Mundo, siempre he intentado abordar a ex futbolistas con algo que contar", explica en Radioestadio Noche.

Y así ha podido convencer a leyendas del fútbol como Pelé, Di Stefano, Beckenbauer, Gerd Muller, Van Basten, Bobby Charlton, Platini, Kopa, Laudrup, Matthaus, Roberto Carlos o Xavi Hernández para que participen en su libro dibujando el mejor gol de sus carreras.

Más de un centenar de históricos futbolistas han hecho posible un libro con la espinita clavada de no haber podido contar con Diego Armando Maradona y Johann Cruyff.