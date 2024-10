Fernando Sanz: "Se ha sido muy injusto con De la Fuente"

Aunque aún faltan seis años, España ya prepara con ilusión la candidatura para albergar, junto a Marruecos y Portugal, el Mundial 2030 en la que será la vigésima cuarta edición de la copa y corresponderá con el centenario. Para ello España cuenta con un comité organizador que representarán la candidatura española.

El líder de este comité es Fernando Sanz, el exfutbolista y expresidente del Málaga, que se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Un Mundial es muy importante por el impacto que tiene en un país en todos los sentidos, solo hay que ver los anteriores países que lo han organizado".

Actualmente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no tiene presidente y algunos piensan que esto sería un inconveniente para España de cara a la candidatura, algo que Fernando ha desmentido: "¿Por qué no vamos a tener el Mundial 2030? Nos asustamos muy rápidamente. Me quedo con la intervención de esa persona de FIFA en la que dice que cree que es imposible que corra peligro el Mundial 2030 para España, Marruecos y Portugal".

"Hay mucha gente anónima que trabaja en la Federación que han vivido momentos duros y complicados en los últimos meses. Pedro Rocha me ha parecido un presidente de consenso que ha traído la paz al fútbol", manifiesta.

En cuanto a las sedes, España contará con 11, entre las que no se encuentran algunos estadios históricos de nuestro fútbol como el de Mestalla: "Ha sido doloroso dejar a las Sedes que en un principio querían estar. Hemos peleado hasta el último momento por todas".

Pero si hay algo que quieren los españoles es que la final de ese campeonato se dispute en nuestro país: "La página de quién organizará la final del Mundial se estudiará a partir de 2025. Nosotros ahora mismo somos una opción y tenemos que ser votados por los 211 miembros del Consejo de FIFA el 11 de diciembre. A partir de ahí seremos candidatura oficial para la organización del Mundial. Se propondrán para la final todos los estadios que cumplan los requisitos para albergarla".

Fernando Sanz se ha pronunciado sobre Luis de la Fuente y de esas declaraciones tras el partido entre España y Serbia donde hablaba de 'agrandarse': "Creo que se fue un poco injusto con él porque no se tuvo en cuenta el trabajo que lleva haciendo en el mundo del fútbol y sobre todo en las categorías inferiores. Luis de la Fuente es el entrenador más laureado en categorías inferiores de la Federación"

"Cada uno es consecuente con lo que dice y si él pensaba que era el momento para decirlo está en su derecho. Sabe que el día que pierda le echarán eso en cara", asegura. "De la Fuente es el mejor seleccionador que podemos tener en la actualidad. Ojalá sea el seleccionador de España en el Mundial de 2030", afirma.

Sanz también ha analizado temas de la actualidad, entre ellos el posible auge del movimiento ultra y la preocupación de cara al Mundial 2030: "La evolución que ha tenido el fútbol español en cuanto al movimiento ultra es muy clara, España es un ejemplo en atacar este cáncer que tiene el fútbol".

En lo futbolístico, ha destacado positivamente el Barça de Flick: "Me ha sorprendido muchísimo, tu ves los partidos y el Barcelona arrolla a los otros equipos. La irrupción de la cantera, quien sale lo hace bien. Sin embargo, el Real Madrid que se pensaba que con Mbappé iba a ser imbatible tiene un juego aburrido y no está siendo el equipo que pensábamos todos". "Echo de menos las arrancadas de Mbappé que veía cuando jugaba en el PSG y en la selección francesa", concluye.