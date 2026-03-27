ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Fernando Rivas, sobre la retirada de Carolina Marín: "Creo que era temerario volver a jugar después de la lesión"

Carolina Marín ha anunciado su retirada del bádminton a los 32 años.

ondacero.es

Madrid |

Fernando Rivas, sobre la retirada de Carolina Marín: "Creo que era temerario volver a jugar después de la lesión" | Foto: Getty

Hoy es un día triste para el deporte español, Carolina Marín ha anunciado su retirada del bádminton tras su lucha incansable con las lesiones que le han obligado a dejar las pistas con 32 años. Un ejemplo de deportividad, compañerismo, valores, pasión y un si fin de cualidades que han hecho que los españoles se enamoren de un deporte tan desconocido en nuestro país como lo era el bádminton.

Carolina deja un gran legado a sus espaldas: Número 1 del ranking mundial, siete campeonatos de Europa, tres campeonatos del mundo y un palmarés que culminó con su Oro olímpico en Río 2016. A su lado en este camino de casi 20 años ha estado su entrenador, Fernando Rivas, que se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Yo nunca tuve la esperanza de que volviera a jugar después de la lesión, yo lo que tenía es la esperanza de que ella decidiese no jugar".

"Ya ha entregado bastante su cuerpo y su salud al deporte. Creo que era temerario volver a jugar. Había mucho riesgo a que su vida sufriera otra lesión y una calidad de vida no acorde a lo que se merece, tenía la esperanzada de que pudiera reflexionar. Tiene el menisco muy dañado y si se volvía a lesionar el riesgo era acabar con una prótesis", explica.

El 4 de agosto de 2024, cambió la vida de Carolina cuando sufrió esa lesión en la semifinal de los Juegos de París cuando ya parecía ganada y que dejó unos desgarradores gritos que conmovieron a todos los españoles. Ahí fue cuando, sin saberlo, Carolina firmó el fin de su carrera, algo que ha contado en su video de despedida: "La veo en paz, ha tomado una decisión desde la calma y la aceptación, no desde la negación. Ha hecho un trabajo muy bueno con su psicóloga para tomar una decisión desde el punto más justo para ella".

Su naturalidad y su cercanía se ha ganado a los españoles, que recordarán a Carolina como una de las grandes deportistas de nuestra historia: "Yo creo que sí se le ha dado la transcendencia que merece Carolina, el año pasado le otorgaron el Princesa de Asturias que es el galardón más importante para un deportista".

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