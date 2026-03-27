Fernando Rivas, sobre la retirada de Carolina Marín: "Creo que era temerario volver a jugar después de la lesión"

Hoy es un día triste para el deporte español, Carolina Marín ha anunciado su retirada del bádminton tras su lucha incansable con las lesiones que le han obligado a dejar las pistas con 32 años. Un ejemplo de deportividad, compañerismo, valores, pasión y un si fin de cualidades que han hecho que los españoles se enamoren de un deporte tan desconocido en nuestro país como lo era el bádminton.

Carolina deja un gran legado a sus espaldas: Número 1 del ranking mundial, siete campeonatos de Europa, tres campeonatos del mundo y un palmarés que culminó con su Oro olímpico en Río 2016. A su lado en este camino de casi 20 años ha estado su entrenador, Fernando Rivas, que se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Yo nunca tuve la esperanza de que volviera a jugar después de la lesión, yo lo que tenía es la esperanza de que ella decidiese no jugar".

"Ya ha entregado bastante su cuerpo y su salud al deporte. Creo que era temerario volver a jugar. Había mucho riesgo a que su vida sufriera otra lesión y una calidad de vida no acorde a lo que se merece, tenía la esperanzada de que pudiera reflexionar. Tiene el menisco muy dañado y si se volvía a lesionar el riesgo era acabar con una prótesis", explica.

El 4 de agosto de 2024, cambió la vida de Carolina cuando sufrió esa lesión en la semifinal de los Juegos de París cuando ya parecía ganada y que dejó unos desgarradores gritos que conmovieron a todos los españoles. Ahí fue cuando, sin saberlo, Carolina firmó el fin de su carrera, algo que ha contado en su video de despedida: "La veo en paz, ha tomado una decisión desde la calma y la aceptación, no desde la negación. Ha hecho un trabajo muy bueno con su psicóloga para tomar una decisión desde el punto más justo para ella".

Su naturalidad y su cercanía se ha ganado a los españoles, que recordarán a Carolina como una de las grandes deportistas de nuestra historia: "Yo creo que sí se le ha dado la transcendencia que merece Carolina, el año pasado le otorgaron el Princesa de Asturias que es el galardón más importante para un deportista".