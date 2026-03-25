Veljko Paunovic: "Sigo dolido por como se manejó mi salida del Real Oviedo"

Empieza la preparación de cara al Mundial y España tendrá dos encuentros para medir su nivel, el primero este viernes, en la que será la penúltima cita antes de la competición internacional, ante Serbia. Un partido que llega para suplir la Finalissima que tenía fecha pero no sede y que terminó por cancelarse.

Al frente de la selección de Serbia llega un entrenador bien conocido en nuestro país como es Veljko Paunovic, que hasta hace unos meses estaba al frente de un Real Oviedo que él mismo ascendió tras 24 años en la segunda categoría del fútbol español. Esta noche se ha pasado el nuevo seleccionador serbio por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Me sigue doliendo y sigo viendo el equipo, me da pena no haber podido terminar".

"Al equipo, al club y a la maravillosa afición le deseo lo mejor, estoy seguro que la afición todavía cree en la posibilidad. Estoy dolido y lo seguiré estando por como se ha manejado mi salida. A los profesionales no nos permiten trabajan. Mi intención era quedarme en España pero llegó Serbia. Algún día me gustaría volver a España y Oviedo lo considero un hogar", confirma.

Ahora llega a España con las ganas de hacer algo grande con su selección en un partido muy especial para él: "Estoy muy orgulloso de decir que España es mi casa. Ahora me he ido de mi primera casa a mi segunda casa. Aunque sé que va a ser muy difícil, sé como es España y el fútbol español y es una oportunidad. Si uno quiere competir y saber en que nivel está sus selección tiene que competir contra los mejores".

"Nos espera un equipazo que sabe muy bien a lo que juega, dominante, que impone, un equipo alegre. Tiene talento no solo en el campo y en el banquillo, sino en una lista más amplia, que refleja una cultura que gusta el fútbol y juega a un fútbol exquisito porque yo creo que la afición española le gusta ganar pero le gusta ganar jugando bien al fútbol", explica.

Serbia no estará en el Mundial, algo que llama la atención con una generación que fue campeona en la sub 20 y campeona de Europa: "Con mi salida en 2015 al fútbol de clubes creo que se ha interrumpido un proceso y no se ha encontrado la continuidad. La selección no ha estado mal porque no se clasificó a los otros torneos, pero no han cumplido las expectativas".

"Estas generaciones que ganan después han sido capaces de culminar el proceso ganando otra competición y nosotros hemos perdido ese camino. Con mi llegada la intención es recuperar ese camino y empezar un nuevo proceso. Cuando llegamos en noviembre nos encontramos con un equipo que no cumple con las expectativas, con decepción y frustración y todo esto lo hemos ido reparando y hemos ido reagrupando el grupo", explica.

Un equipo en el que la gran figura es Vlahovic, el delantero de la Juventus que lleva un tiempo sonando para el Barça: "Si el jugador está en su nivel puede jugar en cualquier club, ahora habría que ver cual es el estilo si es conveniente. Es un jugador con grandes capacidades".