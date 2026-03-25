Álex Jiménez: "Para mí sería un sueño jugar el Mundial con la absoluta"

Álex Jiménez se está haciendo un fijo en la selección sub 21 desde la llegada de David Gordo y se está convirtiendo en uno de los jugadores con mayor proyección en España. Desde su llegada a Bournemout se ha convertido en un indiscutible para Iraola del que se ha ganado una confianza avalada por sus méritos deportivos.

El canterano del Real Madrid, se ha presentado en Radioestadio Noche donde ha dado a conocerse y ha compartido su historia: "Con 7 años fiché por el Real Madrid y fue duro sobre todo por mi familia por ir y volver todo los días desde Talavera. Desde pequeño siempre he sido de los que destacaban en el equipo, era seguro de mí mismo y pensaba que llegaría a ser futbolista".

"En el Madrid he visto pasar muchísima gente y siempre me veía destacar, al final el último año no se dio como a mí me gustaría y al hablar con mi familia me vino el Milan y el Madrid también pensó que era lo mejor para mí. Empecé un poquito mal en Milan, no venía bien psicológicamente de Madrid, lo había pasado mal en ese último año. Pero después de los primeros tres meses empecé a sentirme yo otra vez y el Milan me ayudó mucho", explica.

"Cuando no te sientes a gusto en un club creo que tu cabeza llega a un momento en el que necesitas salir y en el fútbol tienes que pensar antes en ti que en nadie", señala. Tras su etapa en Milan, este verano ha llegado al Bournemout en condición de cedido aunque ya es oficial su fichaje tras cumplir con lo requerido: "Estoy muy a gusto en el Bournemout".

Álex ha hablado de la figura de Iraola, asegurando que hasta el momento es el entrenador que más le ha marcado en su carrera: "Se me está dando muy bien la temporada y era algo que no me esperaba porque al final pasas de jugar en Italia a jugar en la Premier que son dos culturas completamente diferentes. Yo siempre quise jugar en la Premier, para mi es la mejor liga del mundo".

Y una curiosidad que llama la atención de él es su nuevo look de pelo teñido de blanco, que anecdóticamente ha contado los problemas que le dio en el Milan: "A mí siempre me ha gustado llevar el pelo blanco pero me lo tuve que quitar porque a Allegri no le gusta, me dijo él que me lo quitara. A Iraola le pedí permiso y me dijo que no pasaba nada, que cuando hace una alineación no se fija en si un jugador tiene el pelo blanco".

Ahora Álex vive su momento más dulce tras encontrar su sitio en el Bournemout y en la selección sub 21 en la que va convocado desde el pasado mes de septiembre: "Estoy contento de venir con la sub 21 y poder ayudarla, y si algún día me quieren llamar de la absoluta ahí estaré para ayudarles. Cuando te ves en la prelista te viene ese pensamiento de a lo mejor puedes ir pero lo veía difícil. Para mí sería un sueño jugar el Mundial pero al final soy muy joven y hay mucho tiempo para verme con la absoluta, estoy tranquilo por eso."

Como canterano del Real Madrid, el lateral ha convivido con muchos entrenadores, entre ellos con Álvaro Arbeloa al que ha valorado: "Me parece muy buen entrenador, creo que no empezó muy bien pero ahora se está viendo que es un muy buen entrenador y lo que está haciendo es de muy buen entrenador".

Y para terminar la entrevista, Álex ha completado el ya clásico test de Radioestadio Noche donde ha hablado de sus referentes de la infancia: "Mi referente era Carvajal un poco porque al final pasé mi infancia en el Madrid y luego Theo ha sido siempre uno de mis referentes y por como es como jugador se puede parecer a mí. Aunque mi ídolo de la infancia es Dani Alves"