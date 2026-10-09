Edgar Canet, el piloto español de 21 años que ya hace historia: "Hay mucho trabajo aún para llegar a mi 100%"

Edgar Canet sigue dando pasos adelante. El piloto español, de 21 años, ha hecho historia al convertirse en el más joven en ganar la categoría Rally GP en el Gran Premio de Marruecos, una prueba que considera una de las más exigentes del campeonato.

"Marruecos es de las carreras más duras que hay en el campeonato. Sin dudarlo. Al final, es uno de los desiertos más peligrosos y que más te desafían", explica en Radioestadio Noche. El resultado, además, tiene un significado especial para él: "Si tengo que poner una estrella en algún resultado que he hecho, obviamente sería el de este año".

Hay mucho trabajo aún para llegar a mi 100%

La victoria también le ha permitido imponerse a dos referentes, Daniel Sanders y Luciano Benavides, con quienes comparte equipo. "Es una espina que me saco, el hecho de poder haberles ganado por lo menos una vez antes de que se retiren". El español destaca, además, la oportunidad de competir junto a ellos y aprender de su experiencia.

Pese al éxito, Canet sabe que todavía tiene margen de mejora. "En el rally, lo más importante en el desierto es la experiencia", admite. "Hay mucho trabajo aún para llegar a mi 100%, así que con ganas y con margen creo aún de poder dar un pasito más".

El Dakar 2027, en el horizonte

Con la mirada puesta en el próximo Dakar, el piloto afrontará antes la prueba de Abu Dabi, que pretende aprovechar para preparar la moto y seguir aprendiendo. También está pendiente de la decisión sobre la sede de la carrera de 2027, ante la posibilidad de que abandone Arabia Saudí.

Canet reconoce que el terreno saudí le favorece, aunque también considera interesante la opción de Marruecos. "La organización hará su trabajo y yo voy a dar el 100% donde sea", ha asegurado.